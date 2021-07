Grippe ou Covid-19 : Le triste témoignage d'un Sénégalais depuis Columbus

Le variant Delta est dangereux et dévastateur. Il est loin d'être clément vu la rapidité de sa contamination. Depuis la 3ème vague de Covid-19, les hôpitaux sont bondés de monde. Du coup, beaucoup pensent avoir attrapé la grippe vu le nombre élevé de malades dans les structures sanitaires et dans les domiciles. Mais, beaucoup ne veulent pas faire le test Covid ou même aller se faire vacciner.





Influenceur, Alioune Guèye est un Sénégalais qui vit actuellement dans la ville de Columbus, capitale de l'Ohio aux États-Unis. Face aux nouvelles infections, à la montée en puissance des cas graves et du bilan macabre qui s'alourdit de jour en jour au Sénégal, il lance l'alerte: sa cousine Awa fait partie des victimes. Elle a rendu l'âme ce vendredi 23 juillet.





"Elle souffrait depuis une semaine, comme tout bon Sénégalais de "la grippe" qui était en fait les symptômes du nouveau variant. Jeudi dernier devant un état de plus en plus préoccupant, elle a été conduite dans tous les hôpitaux pour être reconduite faute de lits et place. De 12 h à 2 h du matin, d'hôpital en hôpital. On a eu finalement une place dans une clinique privée où elle a passé la nuit. Ce matin, avant même de faire le test Covid, elle a fait une crise finale", a témoigné le comptable de formation.





Poursuivant, Alioune Guèye révèle : "Chez nous, dans la maison familiale, nous avons actuellement trois autres infectés. Un de mes grands frères est actuellement sous assistance respiratoire dans la même clinique".