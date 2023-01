[Vidéo] Grogne à Dakar-Bamako Ferroviaire : Les travailleurs préviennent le nouveau DG sur une «Injustice» sur les salaires de certains agents

Agents, societe Dakar-Bamako

A la faveur d’un sit-in pour s’offusquer de la « situation vécue à la fin du mois dernier », le collectif de travailleurs de la société « Dakar-Bamako Ferroviaire » dénonce une « certaine injustice » relevée sur les salaires d’une catégorie d’agents.





« Ces temps derniers, nous avions alerté par rapport à une décision d'augmentation de salaires de certains travailleurs, ce que nous avions jugé «illégal» parce que n'ayant pas de décision administrative », a regretté Babacar Gaye, président du collectif des travailleurs de Dakar-Bamako Ferroviaire. Lequel, de constater, malheureusement, qu'« il y a aussi le virement des salaires de travailleurs partis à la retraite et qui n'ont aucun contrat qui les lie à la structure ».





Sur ce, les travailleurs du rail disent vouloir alerter la « vigilance du nouveau directeur général de la boite, M. Malick Ndoye », pour lui dire : « il ne s'agit pas simplement de régler un problème à moitié, nous voulons donc que la décision soit complète ». Ces travailleurs souhaiteraient que « toute personne n'ayant pas un document administratif ne figure pas sur notre état salarial ».





Et de poursuivre : « On ne peut pas continuer de taire le fait que des retraités continuent de piloter nos activités, notre situation. Nous ne pouvons plus l'accepter parce que nous avons des raisons. La première qui nous pousse à ne plus avoir confiance en ces gens, c'est que nous savons que jusqu'à présent, ils continuent de manœuvrer pour renverser la tendance de représentativité des travailleurs que nous sommes. Ils veulent tout faire pour maintenir les responsables syndicaux qui ont été désavoués par le personnel. Mais c'est sans savoir que ça, c'est peine perdue ».





Le collectif de travailleurs de Dakar-Bamako Ferroviaire reste catégorique : « A partir d'aujourd'hui, tous les retraités ne pourront plus mettre les pieds ici. Aussi nous refusons leur intégration dans notre état salarial. Nous voulons donc, une fois encore, par rapport à la question, attirer l’attention du nouveau directeur général, M. Malick Ndoye, que nous félicitons d'ailleurs au passage pour avoir pris la décision d'enlever les augmentations de salaire de certains travailleurs ».





Aussi, Babacar Gaye et ses camarades cheminots invitent leur Directeur général à « s'asseoir autour d'une table avec les représentants des travailleurs regroupés au sein du collectif des travailleurs de Dakar-Bamako Ferroviaire qui est bien structuré. Nous voulons qu’il considère ce collectif comme étant la seule voix légale habilitée à représenter les cheminots ». Parce qu’à défaut de cela, préviennent les travailleurs du rail, « cette boîte ne pourra plus prétendre avoir un climat apaisé ».