Grogne des boutiquiers détaillants : "Depuis 1994, le commerce va très mal dans ce pays"

Les boutiquiers détaillants du Sénégal, venus de toutes les régions du pays, se sont retrouvés, dimanche 19 mai 2024, à Thiès, en assemblée générale, pour mettre sur pied un bureau national. À la fin des travaux, Alioune Bâ en a été élu président.







«Ensemble nous nous battrons pour la réforme du commerce. En effet, depuis 1994, le commerce du Sénégal va très mal. La libéralisation effectuée fait que le commerce est devenu comme une jungle où le plus fort écrase le plus faible. Depuis 1994, on n'a pas connu un ministre du Commerce digne de ce nom, car rien n'a été fait en faveur des commerçants depuis bientôt des décennies», s'offusque l'association nationale des boutiquiers détaillants qui s'est prononcée sur ses préoccupations.





Pire, remarquent Alioune Bâ et ses camarades, «les commerçants ne valent presque plus rien au Sénégal et pourtant ce sont eux qui détiennent l'économie du Sénégal». «C'est donc avec tristesse et désolation que nous constatons l'incompétence de tous les Ministres du Commerce durant ces 30 dernières années», regrettent-ils.





Déterminés à changer la donne de façon pérenne, ces boutiquiers détaillants se fixent comme «ambition légitime» de «moderniser le secteur du commerce» au Sénégal. Ils jugent urgent et nécessaire de «réorganiser le Commerce pour garantir la souveraineté de notre économie». Cette réorganisation, pensent-ils, «ne pourra se faire qu'avec le concours de l'État. Il nous paraît donc nécessaire d'organiser dans les meilleurs délais les assises nationales du commerce, réformer le code du commerce».





Ils exhortent l'État à «aller très vite vers la réduction du coût de la vie», espérant que «cette baisse impactera le panier de la ménagère, ce qui est une attente nationale, d'où la nécessité d'aller au plus vite à la baisse des prix, surtout des denrées de première nécessité».





L'association nationale des boutiquiers détaillants du Sénégal est constituée de plus de 10.000 membres répartis dans les différentes régions du pays.