Grossesse de Amy Ndiaye : mauvaise nouvelle pour les avocats des députés du PUR

Les députés Massata Samb et Mamadou Niang ont été condamnés à six mois de prison ferme et à payer solidairement 5 millions de francs CFA à leur collègue Amy Ndiaye Gniby sur qui ils avaient levé la main. Ils ont été reconnus coupables de coups et blessures volontaires devant le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Leurs avocats jugent la décision «étonnante», parce que non fondée, selon eux, sur un «élément concret de la procédure». Par conséquent, les conseils de Massata Samb et Mamadou Niang entendent déposer appel. Et en attendant d’être fixés, ils vont introduire une demande de liberté provisoire pour leurs clients.



La défense n’entend pas s’arrêter là. Elle prévoit en outre de réclamer une contre-expertise sur la présumée grossesse de Amy Ndiaye Gniby.



Mais selon la partie civile, cette requête n’est pas recevable à ce stade de la procédure. «L’affaire a été jugée et la possibilité qui s’offre à la partie adverse c’est d’attaquer en appel la décision rendue», affirme dans L’Observateur Me Souleymane Cissé, un des avocats de Amy Ndiaye.



Ce dernier ajoute : «Sur la grossesse, on se limite aux déclarations des médecins. Il est constant que dans le dossier, figurent bel et bien des documents qui attestent que notre cliente est en état de grossesse. Et les coups reçus ont causé préjudice au bébé qu’elle porte.»