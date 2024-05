Groupe Forrest International se veut un pionnier de la certification des groupes congolais

En retard sur leurs concurrentes européennes ou américaines, les entreprises africaines sont de plus en plus nombreuses à rechercher la labellisation de leurs efforts sociaux et environnementaux. Exemple en RDC, où la filiale du Groupe Forrest International, Congo Energy, vient d’obtenir deux nouvelles certifications ISO.





Responsabilité sociale et environnementale (RSE), critères ESG (environnement, social et gouvernance), certifications ISO, objectifs de développement durable (ODD)... : depuis plusieurs années, ces expressions et acronymes gagnent du terrain dans le monde de l’entreprise. Popularisés au début des années 2000, ces concepts entendent répondre aux enjeux climatiques auxquels font face les entreprises. Ils sont aussi l’expression d’une pression réglementaire grandissante, elle-même alimentée par l’exigence des institutions financières et du grand public — et notamment des jeunes générations — vis-à-vis des questions sociales et environnementales.





Certifier les entreprises africaines, «?un impératif stratégique?»





Les marchés émergents, au premier rang desquels l’Afrique, ne font pas exception à la règle — non sans un certain retard sur les entreprises issues des pays développés. Or, expliquent les auteurs d’un rapport récemment publié par le Boston Consulting Group (BCG), face aux enjeux climatiques et à la nécessaire adaptation des entreprises aux grandes problématiques à venir, la certification des groupes africains est plus que nécessaire. Pourquoi?? Parce qu’elle engage les entreprises à «?’prendre leur part?»’ dans les grands défis futurs (et) parce qu’elle est un vecteur de «?surperformance?» et de création de valeur.





Associée au BCG de Casablanca, Lisa Ivers enfonce le clou : «?atteindre des normes de durabilité élevées n’est plus quelque chose que les entreprises peuvent faire seulement lorsqu’elles en ont le temps et les ressources. C’est aujourd’hui un impératif stratégique?». En Afrique comme ailleurs, et ce pour de bonnes raisons. S’astreindre à de hautes exigences sociales et environnementales renforce la position concurrentielle de l’entreprise, lui ouvre un accès privilégié à l’investissement et lui permet d’obtenir des conditions de financement plus favorables. Enfin, la mise en avant de critères ESG améliore durablement l’image et la réputation de l’entreprise auprès des consommateurs comme des candidats à l’embauche.





Les nombreux bénéfices des certifications RSE





Autant de retombées positives que les entreprises africaines peuvent et doivent, comme leurs concurrentes, faire leurs. Aux quatre coins du continent germent des initiatives visant à répandre cette culture RSE. Ainsi du label RSE déployé par l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (Ohada) au profit de ses dix-sept pays membres. Ou encore des réflexions autour d’une certification RSE préalable à l’entrée dans la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Pour l’heure, et en l’absence de règles uniformément partagées par les pays Africains, ce sont les certifications portées par des structures privées, comme les françaises Lucie ou Afnor ou l’américain B-Corp, qui se diffusent à travers le continent.





Plusieurs facteurs pourraient contribuer à accélérer ce mouvement. À commencer par une prise de conscience des États africains eux-mêmes, qui auraient tout intérêt à favoriser explicitement les entreprises labellisées ou certifiées RSE dans l’attribution de leurs marchés publics. L’introduction, à l’échelle continentale, d’indicateurs et critères établissant un socle commun en termes de durabilité aurait aussi pour bénéfice d’éviter ou de limiter le dumping social et écologique entre entreprises opérant au sein des zones concernées. Par ailleurs, l’instauration du «?devoir de vigilance?», en France et bientôt à l’échelle européenne, impose d’ores et déjà aux entreprises africaines de se conformer à des critères ESG dans leurs relations avec leurs partenaires sur le Vieux continent.





En RDC, la démarche pionnière de Groupe Forrest International





Chaque pays africain obéissant à ses propres dynamiques et contraintes locales, tous ne sont, en matière de RSE, pas logés à la même enseigne. Beaucoup accusent un retard, d’autres au contraire montrent la voie. Ainsi, en République démocratique du Congo (RDC), où l’entreprise Congo Energy, filiale de Groupe Forrest International (GFI), vient d’annoncer avoir obtenu plusieurs certifications : ISO 14001 (système de management environnemental), ISO 45001 (santé et sécurité au travail), qui s’ajoute à l’ISO 9001 (système de management de la qualité), précédemment obtenue en 2016.





Trois certifications qui font de Congo Energy/GFI — qui a abandonné toutes ses activités dans le secteur minier depuis 2018 — l’un des pionniers de la RSE en RDC. Un exemple qui inspire d’autres sociétés congolaises, à l’image de BGFIBank RDC , l’un des principaux groupes bancaires du pays, qui a lui aussi obtenu les certifications ISO 9001 et AML 30000 (lutte contre le blanchiment d’argent). Des signes encourageants, donc, a fortiori dans un pays au sein duquel l’extraction minière se distingue tant par sa contribution au PIB que par la récurrence des scandales sociaux et environnementaux qu’elle entraîne.