Groupe Sonatel : Un bénéfice de 82,7 milliards au premier trimestre 2023

Le groupe Sonatel a réalisé un résultat net de 82,7 milliards au premier trimestre 2023. Ce montant représente une croissance de 31,9% par rapport à l’année dernière. Quant au chiffre d'affaires, il s’élève à 384,7 milliards sur la même période, soit une hausse de 9,8%. Dans une note sur son site internet, le géant des télécoms explique que cette « croissance (est) par la Data, le Fixe et Orange Money.





L’opérateur revendique ainsi 38,3 millions de clients mobiles contre 16,4 millions pour l’internet mobile (9% de hausse) dont 11,8 millions en 4G. Quant à Orange money, il totalise 27 millions de comptes dont 10,8 millions actifs. Le « parc Orange Money (est) en croissance ainsi que les volumes de transaction », se félicite la Sonatel.





Mais ces chiffres cachent mal l’insatisfaction des clients, surtout au Sénégal, à la fois en termes de couverture réseau, qualité de service et tarifs appliqués. D’ailleurs, parmi les 10 priorités déclinées par l’Artp, le 8 mai à l’occasion d’un séminaire avec la Convention des jeunes reporters, sur les 8 qui concernent les télécommunications, 3 sont relatives à la couverture et à la qualité de service. Ainsi, l’Artp prévoit la « mise en œuvre de la conversion des sanctions appliquées aux opérateurs en investissements dans le sens d’améliorer la qualité de service et la couverture ».