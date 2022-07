Guédiawaye : des hommes armés et encagoulés attaquent la base du projet brt, une coïncidence troublante...

L'information donnée par le quotidien quotidien Les Échos, dans sa livraison de ce mercredi, laisse planer, pour dire le moins, beaucoup de zones d'ombre.



En effet, un commando, d'une dizaine de braqueurs armés et encagoulés, a visité, avant-hier, à 3h du matin, la base du projet Bus Rapid Transit (BRT) située en bordure de la plage, juste derrière les locaux du poste de police de Wakhinane-Nimzatt, à Guédiawaye.



À leur arrivée sur les lieux, les malfaiteurs ont pris d'assaut l'emprise du BRT, exhibé leurs armes, notamment des fusils de chasse et des couteaux, et tenu en respect tous les employés, dont deux Chinois, qui se trouvaient sur place.



Les braqueurs foncent alors tout droit vers les vers les bureaux du comptable et du trésorier. Sans perdre de temps, ils les ouvrent et commencent à fouiller, à la recherche d'une importante somme d'argent acheminée la veille et devant servir à payer les salaires et régler d'autres charges.



Une enquête préliminaire est ouverte par la police de Wakhinane-Nimzatt pour déterminer les circonstances et surtout réunir les différents éléments du puzzle. En attendant, les auditions sur procès-verbal des employés du projet BRT se poursuivent.