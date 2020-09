'Guédiawaye La Bokk' : « Ne pas laisser Aliou Sall sacrifier l’avenir de nos enfants au profit de ses intérêts personnels »

Le Mouvement Guédiawaye La Bokk tient à dénoncer des faits qui gangrènent leur localité et qui selon ses membres, portent la signature du maire Aliou Sall. Dénonciation faite dans un communiqué de presse reçu.« Suite à notre demande de mise à disposition de ladélibération N°006 du 26 février 2016 autorisant la mise en location des terres de l’hôtel de ville, le sieur Aliou Sall montrant une démarche assez incohérente et insoutenable, convoque le conseil municipal en session ordinaire à huis clos pour admettre différents points dont le vote et l’adoption du compte administratif de l’année 2019, l’autorisation de mise en valeur d’infrastructures communales, et le parrainage d’établissements scolaires », liste le mouvement dans son communiqué.Et d’ajouter : « Par le biais de ce message, nous exhortons, pour escompter nos terres, se présentent encore ceux de l’hypothèque des espaces municipaux et le patronage injustifié d’un établissement scolaire à Macky Sall laissant insignifiants les valeureux fils de Guédiawaye qui ont tant fait pour leur localité ».Mouvement Guédiawaye La Bokk d’inviter la population sénégalaise en l’occurrence celle de Guédiawaye à « prendre ses gardes pour ne pas laisser Aliou Sall sacrifier l’avenir de nos enfants au profit de ses intérêts personnels. Chers concitoyens, la situation que traverse la ville de Guédiawaye est très sérieuse. Après les problèmes liés au bradage du littoral mécanique, Le Maire se permet de faire ce qu’il veut comme en atteste le refus de certains responsables de la mairie de laisser Ahmed Aidara déposer une lettre. Ce qui constitue une violation flagrante de la Loi n° 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des Collectivités locales ».« Subissant différents coups, d’injures et de jets de pierres avec ses partisans, il a quand même eu le courage de rester serein et déterminé pour faire valoir son droit. Nous sommes là aujourd’hui pour lancer solennellement un appel à quiconque désirant voir la ville de Guédiawaye émerger, à faire face à cette situation d’une délicatesse avérée. Cet appel est aussi lancé à l’endroit des conseillers municipaux à ne pas voter pour faire plaire mais à voter dignement dans le seul et unique intérêt de Guédiawaye. Nous espérons qu’à force de dénoncer certains méfaits, on peut finir par faire prendre conscience une bonne partie, ce qui est tout l’objectif visé à travers notre lutte entamée depuis l’année 2015 », conclut le document.