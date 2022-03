GUÉDIAWAYE : Un charretier-ramasseur d'ordures arrêté pour viol sur...

Pape Massar Sarr, charretier-ramasseur d'ordures de son état, a été arrêté par la police pour acte contre nature.



Les faits se sont déroulés, le 18 février dernier, à la Cité Trésor de la commune de Wakhinane-Nimzatt, à Guédiawaye.



Selon L'Observateur, le mis en cause est accusé d'avoir violé un garçon de 11 ans et élève en classe de CM2.



Malgré les indices graves et concordants retenus contre lui, il continue toujours de nier les ignobles faits à lui reprochés.