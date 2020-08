Guédiawaye : Un mort et un blessé dans l'effondrement d'une dalle

Le réveil a été brutal, hier, au quartier Wakhinane-Nimzatt de Guédiawaye. Selon L'AS, la dalle d'une maison s'y est effondrée, faisant un mort et un blessé. Il s'agit, respectivement, d'un garçon de 12 ans et d'un enfant de 6 ans.Un énième drame qui pose, à nouveau, l'épineuse question de la sécurité des constructions et l'inefficacité des services décentralisés de la protection civile avec, en toile de fond, le manque notoire de collaboration des maires.