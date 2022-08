Guédiawaye : une fille de 16 ans accouche et cause de multiples fractures à son bébé en voulant s'en débarrasser

Dimanche dernier à Sam, un quartier de Guédiawaye, une adolescente de 16 ans a donné naissance à un bébé de sexe féminin. Elle a accouché chez elle dans les toilettes. Pour se débarrasser du nouveau-né, elle ouvre un volet de la fenêtre des toilettes et envoie son enfant dans une terrasse voisine.



Une dame voit la scène. Elle se précipite sur la terrasse et récupère l’enfant. Elle l’enveloppe dans une couverture et l’achemine à l’hôpital Dalal Jàmm. L’enfant n’est pas mort, mais présente de nombreuses fractures.



Le bruit d’une tentative d’infanticide court dans le quartier. La tante de la mise en cause interpelle sa nièce. Elle nie, malgré ses abondants saignements. Elle est conduite à son tour à l’hôpital Dalal Jàmm où un gynécologue conclut à un accouchement récent.



Alertée par la dame qui a sauvé le bébé, la police arrête la mise en cause à la fin de ses soins. Elle est placée en garde à vue. D’après L’Observateur, qui parle de l’affaire dans son édition de ce mercredi, l’adolescente devrait être déférée au parquet ce matin.