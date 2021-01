Guéguerre Omar B. Kh. Sylla – Moussa Diop : Imam Kanté tient Macky Sall pour responsable

“Qui est responsable de ces guéguerres entre DG, cette gouvernance du diébaané et du tésenté si ce n’est celui qui nomme aux postes civils et militaires ?“, a écrit le religieux sur son compte facebook.Dans une récente conférence de presse, le nouveau directeur de la société Dakar Dem s’est attaqué de la gestion de son prédécesseur à la boite. Omar Boune Khatab Sylla qui affirme que Me Moussa Diop avait confié la gestion des deux restaurants de la société à ses deux épouse en sus d’avoir opéré à la mise en place de plus de 200 agents fictifs. Non sans évoquer les “pertes cumulées de 30, 5 milliards et 7, 140 milliards de dettes sociales, avec des bus en panne.”La réplique ne s’est pas fait attendre du côté de l’ancien patron de la boite. Me Moussa Diop, selon qui, son successeur a opéré à une attaque commanditée. Et dire qu’il ne se reproche rien sachant qu’aucun corps de contrôle ne l’a épinglé dans leurs fouilles. Mieux, l’avocat assure de pouvoir contenir dans ses détracteurs sur le terrain politique. Quitte à ce qu’ils soient cent.