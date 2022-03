Guerre du Golfe / Mort de 93 Jambars: Me Assane Dioma Ndiaye plaide la cause des orphelins et demande à l'État de...

Me Assane Dioma Ndiaye

Le calvaire des orphelins des soldats morts lors de la guerre du Golfe préoccupe Me Assane Dioma Ndiaye, le coordonnateur du groupe d’actions de la Ligue Sénégalaise des Droits de l’Homme (Lsdh), et non moins avocat des victimes. Il interpelle directement l’Etat du Sénégal sur le combat de ces familles qui ont choisi d’observer une grève de la faim pour obtenir satisfaction à leurs revendications.





« Cette grève de la faim des orphelins des « Jambars » décédés lors du crash d’un avion saoudien durant la guerre du Golfe où 93 soldats sénégalais ont péri, commence à inquiéter. Aujourd’hui, ceux qui font la grève de la faim étaient des enfants à cette époque. Aujourd’hui, ces mêmes enfants ont besoin de savoir ce qui s’est vraiment passé. Il y a des informations rapportant que leurs pères qui sont décédés ont été indemnisés par l’Arabie Saoudite. Mais voilà que jusque-là, l’argent n’est pas parvenu aux familles des victimes », souligne Me Ndiaye.





« D’autre part, poursuit-il, les Nations Unies avaient institué une commission d’indemnisation et le Conseil de sécurité avait pris une résolution confisquant les réserves de pétrole libyen devant servir à l’indemnisation des pays ayant souffert de cette guerre du Golfe. Et là aussi, les soldats qui faisaient partie du contingent sénégalais n’ont reçu qu’un million chacun. Maintenant que ces jeunes orphelins entendent que l’Arabie Saoudite a donné des milliards auxquels ils n’ont pas bénéficié, c’est normal qu’ils s’interrogent. C’est justement ce qui explique ce combat qu’ils mènent aujourd’hui ».





Il rappelle que « Des correspondances et des réclamations ont été faites à qui de droit, mais jamais l’Etat du Sénégal n’a fourni une explication convaincante relativement à ces demandes incessantes. D'abord, faudrait-il savoir s’il y a eu indemnisation. Nous savons que lorsqu’il y a crash d’avion, la responsabilité du transporteur est établie. Et ici l’avion appartient à l’Arabie Saoudite. Est-ce que l’Arabie Saoudite a indemnisé ces familles ? Et s' il y a eu indemnisation, où est allé l’argent ? Pourquoi ces familles n’ont rien reçu ? Ce sont des questions que se posent tous ces jeunes qui en sont arrivés à cette décision extrême avec cette grève de la faim », dit-il.