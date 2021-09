Guet-Ardo / Enfants tués par la foudre : « Aucun effort ne sera ménagé pour accompagner les familles » (ministre)

Enfants victimes de foudre à Guet-Ardo

Madame Ndeye Saly Diop Dieng, ministre de la Femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, a exprimé sa solidarité aux familles endeuillées dans le village de Dieylani dans la commune de Guet Ardo, sous-préfecture de Koki (département de Louga). Lequel a été, le vendredi 17 septembre dernier, le théâtre d’un accident très douloureux causé par la foudre tombée dans une case, occasionnant le décès de quatre enfants et des blessures pour huit autres, dont quatre graves.





« Je partage la douleur et la tristesse des familles Niang endeuillées et leur présente, au nom du Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Macky Sall et du Gouvernement, mes sincères condoléances. Mes pensées et mes vœux de prompt rétablissement vont aussi aux enfants blessés et pris en charge dans les structures sanitaires de la région », réagit-elle dans un communiqué parvenu à Seneweb.