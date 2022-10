Gueule-Tapée-Fass-colobane: les acteurs culturels remontés contre leur maire

Le torchon brûle entre le Collectif des artistes culturels de la Commune de Gueule-Tapée-Fass-Colobane et leur maire, Abdoul Aziz Paye. Les membres de ce collectif reprochent à l’édile de la ville, élu lors de la dernière élection locale, un manque de considération à leur égard. Si on se fie à ces derniers, le maire Paye n’a pas jusqu’ici posé un acte fort dans le domaine culturel.











Selon leur porte-parole, Moussa Diop, par ailleurs chorégraphe, la culture est complètement morte dans cette localité qui regorge de beaucoup d'acteurs culturels et de grandes compagnies. Malgré cette situation, chaque membre du collectif, dans son domaine essaie de faire revivre la culture. Sur le registre des doléances, on retrouve l’absence d'infrastructures culturelles, le manqué de considération, les promesses non tenues, l’absence de subvention...









Au regard de ce qui précède, ils donnent 72 heures au maire afin qu’il apporte des réponses. Sinon “Ils vont passer à la vitesse supérieure”.









De son côté, la mairie par la voix de Malick Sène, responsable de la communication, le maire participe aux activités culturelles. Selon Malick Sène, le maire a mis en place une commission culturelle.

“ Le maire aide beaucoup les acteurs culturels. Les artistes comme Simon Kouka et la compagnie de danse Bakalama peuvent en témoigner. Ceux qui parlent, on ne les connaît pas”, a réagi le chargé de la communication.









De tels propos ont fait sortir Malale Ndiaye, directeur de la compagnie Bakalama de ses gonds. Il a démenti et avancé que le maire n’a jamais soutenu la compagnie Bakalama. " On a déposé des courriers à la Mairie pour rencontrer le Maire. Jusqu'à présent, le Maire n'a pas réagi. C’est juste pour vous dire que la culture est morte à Fass et aucune politique n'a été proposée par le Maire" a-t-il martelé

Rappelons que le collectif compte poursuivre le combat en interpellant directement le Maire et son cabinet. L’objectif était de faire vivre la culture dans la commune.