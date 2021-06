Gueule Tapée : Les aveux du suspect qui a jeté la militante du Pds du 2e étage d'un immeuble

Khadim Diouf, accusé d’avoir jeté du 2e étage la militante du PDS Dieynaba Diallo, est passé aux aveux devant les enquêteurs.



D’après le suspect, la «Karimiste» serait une prostituée. Il a confié qu’il la fréquentait depuis qu’elle logeait à la rue 17 de la Médina où elle avait pris une chambre en location.



Le jour des faits, relate-t-il, dans des propos repris par Le Soleil, ils s’étaient entendus pour 5000 Fcfa la passe.



Très en forme, il tardait à jouir et la belle de nuit lui a demandé de s’en aller. Il refuse et il s’en est suivi une dispute.



La dame a couru au balcon pour échapper à son emprise. C’est ainsi qu’elle est tombée. L’étudiant a également nié qu’il l’aurait poignardé.



Selon lui, la militante du PDS était ivre et ne savait pas ce qu’elle faisait.



Pour le moment, le suspect est placé en détention pour violation de domicile.