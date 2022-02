Guinaw-Rails Sud : Les travaux du Ter provoquent un effondrement du mur de la maternité et d’autres dégâts

La maternité de Guinaw-Rails Sud est dans un état désastreux. Ceci, à cause des travaux sur les emprises du train express régional (Ter) pilotés par l’agence des grands travaux de l'Etat (Apix). Selon Walf Quotidien, les dégâts sont multiples car le mur s’est effondré et constitue un sérieux problème d’insécurité pour les malades qui sont en train de quitter les lieux par mesure de sécurité.





Ces travaux ont détruit également les tuyaux allant jusqu’à entraîner une pénurie d’eau dans tous les quartiers environnants de la commune. Par la voix de leurs délégués de quartiers, les autorités municipales, sanitaires et les populations ont déploré cette situation.





De l’avis du maire de Guinaw-Rails Sud, Abdoulaye Diop, «les populations souffrent depuis plus de deux jours car n’ayant pas d’eau. Pire encore, la maternité n’arrive plus à fonctionner à cause de ce manque du liquide précieux. L’Apix est l’unique responsable de cette situation. Pourtant, les populations avaient averti, au départ, que ce site n’était pas l’endroit idéal pour faire des constructions. Malgré leur refus, l’Apix s’est entêtée à faire ses travaux qui ont fini par indisposer tout le monde. Aujourd’hui, tout le monde est fatigué », peste-t-il.





Quant à Ousmane Mbengue du quartier Issa Mbengue, il ajoute : « Les conséquences sont énormes. La maternité qui est très fréquentée par les femmes de Guinaw-Rails Sud mais aussi par celles de Guinaw-Rails Nord, est devenue un danger. Avec la destruction du mur, c’est un problème de sécurité qui se pose. Parce qu’elle est maintenant enclavée. Aussi, avec le problème de l’eau dans cette maternité, ça risque de porter préjudice aux femmes qui y viennent nuitamment se faire consulter », se plaint le délégué du quartier.





Plus loin, la sage-femme, Soukèye Kane Ba soutient que la maternité a perdu toute sa valeur. « Une structure sanitaire ne peut pas fonctionner sans eau. Et si cette situation persiste, les patientes vont abandonner la maternité. Et c’est le cas même actuellement. Pendant la nuit, les femmes enceintes vont forcément rencontrer des difficultés surtout celles qui sont en état d’accouchement », a-t-elle dénoncé.