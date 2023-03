Guiro Yoro Bocar (Kolda) : Après le vol de son véhicule, le Maire le retrouve en pleine brousse

Un fait insolite défraie la chronique à Kolda. La nuit dernière, la voiture du maire de Guiro Yoro Bocar, Karo Seydi a été volée par des individus non encore identifiés. C'est à son réveil au petit matin que Karo Seydi a constaté que le véhicule était sorti du garage. Inquiet, le maire s'engage dans une recherche par alerte.









Quelques heures plus tard, la voiture est retrouvée garée en pleine brousse dans les champs de la commune de Dioulacolon à une distance de plus de trois kilomètres du domicile du maire Karo Seydi. L'édile de Guiro Yoro Bocar dans le département de Kolda n'a pas tardé à informer les gendarmes qui se sont vite présentés sur le lieux pour constater et faire les formalités d'usage. Le maire renseigne que les malfaiteurs ont défoncé les portes du véhicule avant de l'allumer sans clé et sortir de la maison sans que personne ne soit au courant de leurs actions.







Avant de s’en prendre au véhicule du maire, ces malfrats ont, par ailleurs, tenté de voler la voiture de service d'une ONG, située dans le nouveau quartier à la périphérie de la commune de Kolda. Malgré leurs multiples essais, les voleurs n'ont pas pu faire démarrer ce véhicule 4×4 double cabine. Ils ont finalement abandonné ce forfait pour aller voir ailleurs.

Une enquête a été ouverte par les pandores pour retrouver ces malfaiteurs qui étaient tous encagoulés, selon les images des caméras de surveillance.