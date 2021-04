Guy Marius Sagna au chevet de Boubacar Bâ, amputé de la main : "Tu es mon héros"

L'activiste Guy Marius Sagna était à Bignona, au chevet des manifestants blessés lors des émeutes de mars dernier. Spécialement à Boubacar Bâ, un élève de 4e amputé de la main. Il a, à cette occasion, demandé à l'État d'indemniser les victimes et de prendre en charge les blessés. Voici sa réaction au sortir de la visite.





GUY MARIUS SAGNA À BIGNONA





"Boubacar Bâ est mon héros..."

"Nous avons rendu visite hier à quelques unes des victimes des récents événements des mois de février et mars et des familles endeuillées de Bignona. Boubacar Bâ, élève en classe de 4e et droitier, qui a perdu sa main droite, est un symbole de résistance. Oui, il résiste à la perte de sa main. J'ai vu sur son cahier ses débuts d'écriture avec sa main gauche. Il a même écrit mon numéro de téléphone avec sa main gauche. Pas mal. Il peut et va améliorer son écriture. Il y a plus d'héroïnes et de héros dans l'ombre que sous les projecteurs. Boubacar Bâ est mon héros. Vous, les Boubacar Bâ, vous êtes mes héroïnes et mes héros.

Merci à vous les Boubacar Bâ. Merci de nous donnez de la force, de nous inspirez...

Nous demandons à l'Etat:

- de prendre en charge totalement les soins des blessés

- d'indemniser les victimes décédées (familles) et les blessés", a posté Guy Marcus Sagna, photos à l'appui.