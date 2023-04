Guy Marius Sagna et ses camarades répondent à l’Ambassadeur de France

Lors d’une conférence de presse des Ambassadeurs des pays de l’Union européenne, mardi, Philippe Lalliot, Ambassadeur de France au Sénégal a déploré l'expression “France Dégage”, estimant qu’un slogan “Sénégal Dégage” serait condamné en France.



Principaux visés, les membres du mouvement FRAPP/France Dégage ont apporté la réplique au diplomate. “Oui, en France on ne dit pas « Sénégal Dégage », parce que le Sénégal ne s'immisce pas dans la gouvernance de la monnaie Euro, le Sénégal n'a pas 351 soldats établis de façon permanente sur le sol français, les entreprises sénégalaises ne contrôlent pas la distribution de l’eau en France ou d'autres secteurs économiques stratégiques”, répondent-ils dans un communiqué que Seneweb vous propose in extenso.





“M. Philippe Lalliot, ambassadeur de la France, au Sénégal se dit triste d’entendre l’expression «France Dégage». Le fait est que le FRAPP ne peut pas être sensible à sa tristesse. Déedéet, loolu dawul sunu yaram. Le FRAPP milite contre le syndrome de Stockholm au Sénégal, qui ferait que l’opprimé développe une certaine compassion pour son oppresseur. Un syndrome qui est manifeste dans la conduite du gouvernement néocolonial de Macky Sall et Amadou Ba encore friands de dessert.





Le FRAPP se réclame anti-impérialiste et le visage de l’impérialisme au Sénégal n’est autre que la France que représente sur notre sol M. Lalliot. Comment pourrions-nous être tristes de votre tristesse, monsieur l'ambassadeur, quand l’Etat français que vous représentez garde cyniquement son genou sur le cou de l’économie sénégalaise ?





Oui, en France on ne dit pas « Sénégal Dégage », parce que le Sénégal ne s'immisce pas dans la gouvernance de la monnaie Euro, le Sénégal n'a pas 351 soldats établis de façon permanente sur le sol français, les entreprises sénégalaises ne contrôlent pas la distribution de l’eau en France ou d'autres secteurs économiques stratégiques.





Mais les français disent bien « France Dégage ». Les français sont actuellement en lutte contre une certaine France que d’aucuns appellent « La Macronie ». C’est cette France oppresseur du peuple sénégalais et africain que découvrent les français avec ce terme.





Cette France qui, par un système facilité par une monnaie coloniale et une présence militaire, pille nos ressources, que des Français aussi rejettent. Ces ressources pillées, inégalement redistribuées au peuple français, sont aussi rejetées par les luttes contre les réformes pro-capitalistes (gilets jaunes, retraites..).





Le FRAPP renouvelle ses amitiés et son soutien au peuple français en lutte contre ce système qui les opprime au centre et nous étrangle à la périphérie.





Le FRAPP continue d’appeler à la solidarité des peuples opprimés du monde pour vaincre le système prédateur néocolonial.”



Le Secrétariat Exécutif National (SEN) du FRAPP



Dakar, le 27 avril 2023



Bonne journée !