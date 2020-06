Guy Marius Sagna : «Abdou Karim Gueye a passé la nuit du 28 au 29 juin avec des perfusions»

L’état de santé de L’activiste et membre du mouvement Nittu Deugg, Abdou Karim Gueye Alias Karim Xrum Xax se dégrade de plus en plus.





Dans un post sur sa page Facebook, le secrétaire administratif du FRAPP Guy Marius Sagna a informé que « Notre frère, ami et camarade Abdou Karim Gueye a passé la nuit du 28 au 29 juin 2020 avec des perfusions. »





Il ajoute également qu’"Il ne faut pas faire aux autres ce que l'on ne voudrait pas qu'on nous fit".





«Je suppose qu'en gardant injustement Xrum Xax en prison malgré son état de santé, Son excellence monsieur Macky Sall, qui sait que dans 43 mois il ne sera plus président, nous dit en filigrane qu'il aimerait être traité ainsi », suppose Guy Marius.