Guy Marius Sagna marche pour soutenir l’Hôpital Régional de Ziguinchor

L’activiste Guy Marius Sagna organise une marche, ce mardi 25 mai 2021 à partir de 9 h pour soutenir l’hôpital régional de Ziguinchor qui serait oublié par le Plan Sénégal Émergent (PSE), mais également d’autres localités de la région de Ziguinchor confrontées à des conflits fonciers.





« Nous allons aussi marcher contre les spoliations foncières à la cité peulh de Kandialang, Kantène, Oulampane, Bignona, Niaguiss, Médina Wandifa, Diabir de Ziguinchor, bois sacré de Colobane », soutient-il.





Dans un communiqué reçu à Seneweb, GMS explique : « Dans cet hôpital, des femmes qui accouchent y partagent le même lit. Dans cet hôpital régional de Ziguinchor, quand vous avez un traumatisme crânien, vous êtes évacué par manque de spécialistes et de matériel. Dans cet hôpital régional, seuls 02 agents sur les 1500 recrutés dernièrement par le ministère de la Santé et de l'action sociale y ont été affectés. Dans cet hôpital il n'y a ni urologue, ni cardiologue, ni anesthésiste-réanimateur. »





Ce n'est pas un hôpital régional mais un hôpital NI-NI. Pis, souligne l’activiste, «dans cet hôpital, depuis 20 ans, des travailleurs y sont stagiaires et contractuels et gagnent 40.000 FCFA ou 50.000 FCFA par mois. »





De l’avis de Guy Marius Sagna, « le PSE devrait signifier Plan Matam émergent, plan Kédougou émergent, plan Tambacounda émergent, plan Sédhiou émergent, plan Kaolack émergent, plan Kaffrine émergent... Mais dans toutes ces localités comme à Ziguinchor, il est plus facile de trouver une aiguille dans une botte de foin que de trouver l'émergence dans les structures de santé.





Ainsi, poursuit-il, «en réalité, ils ont choisi un HCCT, un Conseil économique social et environnemental, un TER à terre, leurs avantages indus et insultants à la place de bons hôpitaux pour le peuple car eux se soignent à l'étranger et y meurent même parfois ».conclut-il.