Guy Marius Sagna: "Macky utilise la pandémie de la Covid-19 pour enrichir ses amis"

Le leader du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine Frapp/ France Dégage, Guy Marius Sagna, a dressé un tableau sombre du bilan à mi-parcours de la gestion de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal. Dans l'émission Jury du dimanche sur Iradio, l'activiste a fait constater, pour le regretter, des actes qui, selon lui, relèvent du «corona-comédie, du business et de marketing de la peur».





Il déclare ceci: «Que le Président Macky Sall se rappelle qu’il est dans une guerre sanitaire et non dans une guerre contre la faim. Nous Africains, nous sommes moins vulnérables de la pandémie qu’ailleurs. Donc, il ne faudrait pas jouer sur la conscience des Sénégalais en leur faisant croire à la force d’un système qui est à terre. Le Président Sall utilise cette pandémie pour enrichir ses amis. Il utilise cette pandémie pour restreindre les libertés».