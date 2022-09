Guy Marius Sagna sur Imam Ndao : « Il était de la trempe de Thierno Souleymane Baal »

Les deux hommes se sont rencontrés, la première fois, à la cave du tribunal de Dakar. Guy Marius Sagna qui raconte la scène se souvient d’avoir vu « un homme fort, courageux que résumait son sourire si chaleureux ».



Ces traits de caractère chez l’homme, l’activiste a pu s’en rendre compte durant leur séjour carcéral. « Emprisonné au quartier de haute sécurité (QHS) de la prison du Camp pénal, j’ai encore pu voir de mes yeux le courage de Imam Ndao qui n’y était plus et je me demandais : comment Imam Ndao a fait pour tenir si longtemps ? » se rappelle GMS.



L’activiste se remémore la fois où, « l’imam lui racontait comment, en entrant à la prison, il a catégoriquement refusé de se laisser déshabiller totalement ».



Guy Marus Sagna regrette la perte d’un « imam anti-impérialiste, patriote panafricain ». Le secretaire général du mouvement « Frapp France dégage » considère que l’imam Ndao « est de la trempe d’un autre imam : Thierno Souleymane BAAL ».