Habib Niang aux côtés des étudiants dans lutte contre le coronavirus

Les coordinations des étudiants thiéssois de Bambey, Dakar et Thiés ont reçu 2000 masques de la part du président Habib Niang ce Samedi 16 Janvier 2021 à Diakhao (Thiés).Cette remise de masques intervient au moment où la seconde vague du covid-19 est en train de faire des ravages dans notre pays et la région de Thiés qui constitue le second foyer ne cesse de voir ses Cas augmenter.Cette cérémonie a été l'occasion pour les étudiants de Bambey de remettre des présents en guise de remerciements et de reconnaissances envers leur parrain qui a toujours répondu présent à leurs besoins, monsieur Habib Niang .Pour le président de la coordination des étudiants de Bambey Mouhamadou Moustapha Diop ils ne font que rendre à César son due" nous sommes fiers du président Habib Niang, il est l'une des rares personnalités qui a répondu à l'appel de détresse des étudiants thiéssois de Bambey.Il nous a assisté et épaulé sur tous les plans et à tous les niveaux. Ces masques qu'il nous remet aujourd'hui sont la énième action qu'il fait à notre égard.Pour lui rendre hommage nous lui avons confectionnés ces cadeaux en guise de remerciements de la part de tous les étudiants thiéssois de Bambey dont je suis le président ".C'est le même son de cloche chez le président des étudiants de Thiés Pathé Diouf" je suis un témoin vivant des actions que le président Habib Niang à fait pour tous les étudiants thiéssois des universités du Sénégal :de Dakar à Saint-Louis en passant par Ziguinchor Bambey et Thiés. Nous avons été avec lui pour aller rencontré les fils de Thiés qui sont dans ces lieux.Vous n'êtes pas sans savoir que nous (étudiants), sommes sous la tutelle de la mairie. Mais monsieur Niang est la seule autorité qui nous a tendu la main pour nous venir en aide quand nous en avions besoin.Le président Habib Niang ne néglige aucune couche sociale il est présent à chaque fois que le besoin s'est fait sentir. Nous, les étudiants , lui devons une fière chandelle et ferons de notre mieux pour le hisser au sommet le moment venu".Le président de la coordination des étudiants de Madina Fall Moussa Souané de clore les témoignages et merciements à l'endroit du leader apériste " je m'en vais citer le président de la République Macky Sall qui lors de son discours à la nation a rappelé à ses responsables de privilégier le travail accès sur le résultat et personne n'est mieux placé que le président Habib qui depuis longtemps est sur cette lancé.La coordination des étudiants de Madina Fall fut la première entité estudiantine qui a bénéficié des appuis de monsieur Niang.Une chose est sur nous allons continuer de travailler pour le hisser à la tête de la mairie de la zone Nord car il est capable de faire ses preuves.Depuis le début de la pandémie il est aux côtés des populations en les soutenant pour qu'elles fassent face à la maladie ".Le président Habib Niang en prenant la parole a demandé une minute de silence pour le chef de village de Poniéne qui nous a quitté aujourd'hui. Pour rappel Poniéne est le village qui l'a élevé au grade de citoyen d'honneur pour service rendu." Aujourd'hui c'est une journée triste car je viens de perdre un patriarche qui m'a accueilli les bras ouverts à Poniéne.Malgré tout je tiens à dire à mes neveux et à mes frères étudiants que je suis et serai toujours là pour les accompagner parce qu'ils sont les futurs dirigeants de ce pays.Je les appelle à ne pas entrer dans les discours démagogues et à respecter les règles et mesures barrières pour lutter contre cette pandémie.Nous sommes en guerre et notre ennemi commun c'est le covid-19. Sur ce, j'en appelle à la responsabilité de chacun particulièrement aux étudiants à qui je demande de continuer la sensibilisation pour venir à bout de ce virus.Nous qui sommes des lieutenants de son excellence le président Macky Sall devons aller vers les populations les sensibiliser afin de vaincre le coronavirus.J'ai aussi une pensée pieuse à notre jeune étudiante portée disparue en France depuis quelques temps , je suis en train de contacter nos militants qui sont en France pour qu'ils se joignent aux recherches car Diary Sow n'est pas seulement l'espoir de sa famille mais de toute une nation.Nous prions le bon Dieu qu'elle réapparaisse en bonne santé ". La cérémonie a été clôturée par la remise des tableaux au président Habib Niang par les étudiants.