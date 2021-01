Habib Niang offre 500 masques et 150000 fcfa aux étudiants thiessois de Ziguinchor

500 masques et une envoloppe de 150000 fcfa remis aux étudiants thiéssois de Ziguinchor par Habib Niang responsable politique de l'Apr(Thiés), pour qu'ils se protégent de la maladie du cornavirus qui est en train de prendre une proportion dangereuse. Monsieur Niang les a exorté à continuer la sensibilation et la prévention et ne pas entrer dans la polémique et surtout respecter les mesures et règlements édictées par l'autorité suprême le Chef de l'état. Le combat contre la pandémie du Covid-19 est l'affaire de tous car il y va de notre survie. La seule arme que nous avons c'est de respecter les mesures barrières.