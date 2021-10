Habitat: Plus de 1400 bâtiments menacent ruine

Des bâtiments menacent ruine à Dakar

L’annonce a été faite par l’inspecteur général du bâtiment Boubacar Saniokho lors de la validation du rapport sur les causes des effondrements au Sénégal. Dans le quotidien le Soleil, l’inspecteur affirme que plus 1400 bâtiments menacent de s’effondrer partout au Sénégal. En outre, la région de Dakar compte le plus grand nombre.