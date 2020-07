Handicap : 339 nouveaux bénéficiaires de cartes d'égalité des chances à Sédhiou

Dans le cadre de la résilience des personnes vulnérables, l'association régionale des personnes vivant avec un handicap a reçu, ce mercredi, 339 nouvelles cartes d'égalité des chances. L'objectif est de leur permettre d'avoir accès aux 7 services sociaux tels que l'accès aux soins de santé, à une éducation de qualité, à la formation pour s'ouvrir au monde du travail, au transport, au cadre de vie, à l'emploi et à l'assurance.





Au total, ce sont 4413 personnes vivant avec un handicap qui ont bénéficié de ce sésame depuis 2017. Souleymane Mansaly, président régional de cette structure, s'est félicité de l'acquisition de ces nouvelles cartes qui, à l'en croire, vont élargir davantage la famille des bénéficiaires des 7 services qu'elle offre.





La cérémonie s'est déroulée mercredi à la gouvernance de Sédhiou en présence de la directrice nationale de l'action sociale. Docteur Arame Top Sène a également remis des kits alimentaires et d'hygiène à 300 ménages vulnérables qui n'ont pas bénéficié de l'aide alimentaire de l'Etat et de l'assistance du ministère de la Santé dans le cadre de la lutte contre la covid-19. Les présidents de l'association des maires de la région, de l'association des personnes du 3ème âge et de l'association des chefs de villages ont compris, à travers ce geste humanitaire du ministère et du partenaire Direct Aid Society, qu'il s'agit là d'une justice sociale qui corrige les manquements corrélatifs aux premières distributions.