Hann Maristes : Comment un réseau de prostitution a été démantelé

M. Sarr, 26 ans, et F. Yattara, 38 ans, deux proxénètes, ont été placées sous mandat de dépôt pour incitation à la débauche et diffusion d’images à caractère pornographique. D’après L’Obs, elles tenaient un réseau de prostitution aux Maristes, exploitant des jeunes filles.



Informés, les hommes du commissaire Mendy de la Brigade de lutte contre le proxénétisme ont mis en place un plan de démantèlement. Avant de lancer l’assaut le 10 janvier dernier : un agent de police s’est dégoté le numéro de téléphone de l’une des dames sur le net et la contacte en se faisant passer pour un client. La dame lui propose une partie de sexe à 5 000 F CFA et lui indique la maison aux Maristes. Où le piège se refermera sur 2 autres filles, R. Samb, 21 ans et A. Kaïré, 24 ans.



Les policiers ont découvert, en fouillant l’appartement, 8 lots de préservatifs et des bouteilles de lubrifiants. D’autres contraceptifs de type masculin et fraichement utilisés ont été retrouvés dans la poubelle.



Toutes les filles ont brandi leur carnet sanitaire assumant leur statut de prostituée. Elles ont été toutes embarquées au commissariat central de Dakar. Mais, les plus jeunes ont été remises en liberté, au terme de l’enquête préliminaire.



Interrogée, A. Kaïré révèle qu’elle a été recrutée par la dame F. Yattara, alors qu’elle était en proie à des difficultés financières, par le biais d’une amie, et se prostitue depuis 5 mois, gagnant 50 000 F CFA, par semaine.