Hann Maristes: Un jeune s'introduit dans la maison du député Djibril War et...

Scène incroyable chez le député de la majorité, Me Djibril War. A. L. Sylla, âgé de 24 ans et père d'un enfant, s’est introduit, le jeudi 9 décembre dernier, au domicile du député Djibril War pour voler. Mais il n’a pas eu de chance car, il est tombé nez-à-nez sur le maître des lieux, lorsqu’il a voulu entrer dans la chambre à coucher de ce dernier, rapporte Lesoleil.sn.





C'est ainsi que Me Djibril War l’empoigne pour l’empêcher de s’enfuir. A la barre des flagrants délits du Tribunal d’instance de Dakar, hier jeudi, le représentant du peuple a indiqué que le prévenu a eu un comportement très dangereux à son encontre. « Je suis député. Je reçois des menaces de mort au quotidien. Je veux que cela ne se reproduise plus. Le jour des faits, il m'a remis le numéro de ce soi-disant P. O. Diop qui l'avait mis en rapport avec ce certain Hann. Je l'ai appelé mais, il ne répond pas », a-t-il soutenu.





Entendu, le prévenu a déclaré qu’il n'a jamais eu l'intention de voler en entrant dans la maison du député.





« Mon erreur a été de m'être introduit dans le domicile d'autrui sans son autorisation », confesse-t-il.





La déléguée du procureur a requis une peine d’emprisonnement de trois mois. La défense a sollicité une application « extrêmement bienveillante » de la loi pénale.