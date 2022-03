Hausse de 20.000 frs sur le prix du sac de lait: les vendeurs de lait caillé interpellent l'État et menacent

Les vendeurs de lait caillé dénoncent la hausse du sac de lait

Plus de bénéfices pour les vendeurs de lait caillé. Pour cause, le prix du sac de lait a connu une augmentation considérable. Le prix du sac passe de 50.000 à 70.000 francs CFA actuellement sur le marché. Une situation qui affecte gravement les vendeurs de lait caillé qui ne parviennent plus à faire de bénéfices.