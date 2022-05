Hausse des cas d'agression à Dakar : Le coup de gueule de Guy Marius Sagna

Guy Marius Sagna sur les cas d'agression à Dakar

C'est la psychose au sein des populations dakaroises, avec les cas d'agression qui se multiplient dans la capitale sénégalaise. La preuve par cette vidéo spectaculaire à la Zone de captage, largement partagée sur les réseaux sociaux, ce week-end, et qui a défrayé la chronique.





Cette vidéo a choqué un bon nombre de Dakarois, parmi lesquels l'activiste Guy Marius Sagna. Le leader du Frapp/France dégage pointe du doigt au gouvernement du Sénégal comme étant le seul responsable de l'insécurité qui gangrène Dakar.





Guy Marius Sagna ne passe par quatre chemins pour clouer au pilori le président Macky Sall et son régime. "Tant qu'au Sénégal, les voleurs de Macky Sall seront protégés, il n'y aura pas de sécurité pour les populations dont l'argent est détourné par Macky Sall, ses ministres, ses directeurs et ses maîtres impérialistes. Tant que, dans ce pays, il faut habiter Almadies pour avoir des gendarmes nuit et jour, il n'y aura pas de sécurité pour la banlieue et les zones rurales", l'activiste à travers un post qu'il a partagé.