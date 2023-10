Hausse des factures d'électricité : Des citoyens lancent une pétition contre la Senelec

Face à la hausse « injustifiée » des factures d’électricité, des citoyens sénégalais ont décidé de porter le combat. Sur Internet, une pétition a été lancée.







L’initiatrice, Oumy Ndour, considère que les « abonnés de la Senelec (subissent) depuis trop longtemps les dérives de cette société nationale (délestages, électricité instable entraînant des dommages irréversibles sur le matériel électrique, hausse injustifiée de factures, service client défaillant, etc.) ».





A ces dérives, s’est ajoutée depuis quelques semaines « une hausse brutale et excessive que la seule période de forte chaleur ne saurait justifier ».





« De nombreux clients de la Senelec ont partagé sur les réseaux sociaux les preuves de cette hausse injustifiée de leurs factures. Ils ont ainsi pu démontrer que le problème concernait presque tout le monde : les abonnés du prépayé tout comme ceux détenteurs de compteur classique. De Dakar à Tambacounda, en passant par plusieurs autres régions, le constat est le même », relate la journaliste.





Cette dernière s'offusque, en outre du fait, que « malgré leurs récriminations, aucune réponse cohérente ou convaincante n'a été fournie par la Senelec qui s'enferme dans un mutisme dédaigneux ou leur sert des réponses standards que leurs Community Managers sont chargés de distiller sur les réseaux sociaux ».





Selon elle, il est inacceptable « que certaines factures passent du simple au double, au quintuple, voire décuplent sans aucune explication ». Il urge donc d’arrêter « la Senelec dans sa volonté manifeste de faire des populations leurs vaches à lait ».





L'initiatrice de la pétition exige « que les factures du dernier bimestre ayant subi une hausse injustifiée soient revues dans leur totalité et non au cas par cas, comme semble vouloir le faire la Senelec », réclame la fin des factures estimées et une tarification plus transparente de l'électricité au Sénégal ».