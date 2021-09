Hausse des prix : L’UNSAS annonce une grève générale

Si le gouvernement ne baisse pas les prix des denrées alimentaires, il devra faire face à un front social tendu.





L’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) menace d’aller en grève générale si rien n'est fait, rapporte Les Échos.





Mademba Sock et Cie pointent du doigt le ministère du Commerce «dont la responsabilité est pleine et entière, puisqu’il est chargé de réguler le marché et détient le pouvoir de sanctionner les acteurs qui enfreignent les règles posées par l’État».