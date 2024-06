Hausse des tarifs du transport : El Malick Ndiaye invite les opérateurs au respect de la réglementation et prévient sur d'éventuelles sanctions

Il est de coutume, les veilles de fêtes, de constater une hausse illégale des tarifs du transport en commun. Les services des ministères chargés des transports terrestres et du commerce disent constater avec regret cet état de fait. En ce sens, le département des Transports terrestres rappelle que les tarifs des transports publics routiers de personnes sont encadrés par une réglementation.





"Ainsi, le ministre chargé des Transports terrestres informe les usagers qu'aucune augmentation des tarifs n'a été discutée, encore moins arrêtée avec les opérateurs. Par conséquent, toute hausse unilatérale des tarifs serait de la seule responsabilité des opérateurs ou gestionnaires des gares routières. Toute augmentation des tarifs constituerait une violation de la réglementation sur les tarifs de transport routier et de la loi n°2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix, la concurrence et le contentieux économique", prévient un communiqué du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens.





Il exhorte les opérateurs de transports en commun à veiller à l'application stricte de la réglementation sur les tarifs et se réserve le droit de prononcer, à l'encontre de tout contrevenant, les sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.