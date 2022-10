Hausse du prix des carburants : Les assurances fermes de Aïssatou Sophie Gladima

Il n'y aura pas de nouvelle hausse sur les prix des carburants. C’est l'assurance prise par la ministre du Pétrole et des Énergies, Aïssatou Sophie Gladima.



"Le président de la République veut qu’on aille vers le social parce que nous allons vers des moments très difficiles avec la guerre en Ukraine. Il y a l’électricité que le président n’a pas voulu augmenter. Et là aussi, je veux attirer l'attention des populations : il n'a jamais été question d’augmenter le prix du carburant", a assuré Aïssatou Sophie Gladima.



Elle renseigne que le gasoil qui est utilisé en majorité dans le pays n’a pas été augmenté.



"Quand les commerçants disent qu'on augmente les prix du transport à cause du carburant, ce sont des histoires qu’ils racontent. Il faut qu’ils arrêtent. Le prix du gasoil n’a jamais augmenté mais plutôt, celui du super. Encore que là encore, on n’a même pas atteint le prix normal qui est de 1 125 FCFA. Et jusqu'à présent, on le vend à 890 francs. Donc il y a toujours un gap et cela, c’est l’Etat du Sénégal qui le supporte", a-t-elle indiqué.



Elle souligne que quand l’Etat fait des efforts, il faut que les commerçants en fassent autant et ne pas profiter de la situation pour éprouver les consommateurs.



"Ça augmente ailleurs mais le Président a dit non, c’est le social que je gère cette année. Et gérer le social, c'est réduire la vie chère. À tous les niveaux, des commissions sont mises en place pour travailler et décliner la feuille de route pour compléter la vision du chef de l’Etat".