HCCT, CESE et CNDT : Frapp exige la dissolution pour éradiquer les inondations

Une délégation de Frapp conduite par Guy Marius Sagna s’est rendue, rapporte L’AS, dans la banlieue, pour réclamer la dissolution de certaines institutions de la République afin de résoudre le problème inondations. Selon les activistes, «Macky Sall a le devoir de supprimer le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), le Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT) et la Commission nationale du dialogue des territoires (CNDT) pour mettre l’argent dans les préoccupations premières des populations». En effet, Frapp pense que «ces institutions inutiles et budgétivores» ne sont pas la priorité des populations.