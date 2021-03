Hébergement, restauration, transport : Les étudiants de l'ISEP de Thiès listent leurs maux devant Cheikh Oumar Hann

Ministre Cheikh Oumar Hann

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a effectué hier une visite de l'Institut supérieur d'enseignement professionnel (ISEP) de Thiès. Occasion pour lui de s'enquérir de la situation des étudiants et recueillir leurs doléances.





À son arrivée à l’Isep, Cheikh Oumar Hann a trouvé des centaines d'étudiants devant les amphithéâtres et les jardins publics dans une ambiance bon enfant. Il a ensuite procédé à une visite guidée de quelques édifices de l'institut supérieur d'enseignement professionnel qui va être inauguré sous peu, par le chef de l'État, Macky Sall.

Et c'est le grand amphithéâtre archi-comble qui a servi de cadre aux discours dont ceux du président des parents d'étudiants et du président des amicales des étudiants. Tous les deux ont exposé les difficultés que rencontrent les apprenants.





« Au moment où leurs camarades des autres universités sont logés, nos enfants, eux, ont accepté de se prendre en charge. Au moment où les étudiants voient leurs autres camarades transportés dans des bus climatisés, eux marchent des kilomètres. Là où leurs camarades sont restaurés, ils sont à jeun toute une journée pour la plupart des étudiants", liste Ousmane Mamadou Lamine Kane, président des parents d'étudiants, devant Cheikh Oumar Hann.





Président des amicales de l'Isep de Thiès, Madické Kouyaté abonde dans le même sens. « L’enseignement de qualité que nous recherchons à L’ISEP de Thiès a des exigences. L'inscription est à 90 mille F Cfa pendant que nos camarades des universités payent 25 mille F Cfa. La non prise en charge de notre restauration et la non prise en charge de notre hébergement restent aussi une priorité pour nous. Avec votre autorisation, Monsieur le Ministre, nous sollicitons un accompagnement nous permettant de subvenir à nos besoins socio-pédagogiques », a-t-il dit.





Parmi les solutions en vue, figurent la généralisation des bourses entières à tous, la mise en place de bus pour le transport avec l'appui du ministère des Infrastructures, du désenclavement et des transports terrestres.

"Nous constatons tout ce que vous avez énuméré"





Cheikh Oumar Hann, pour sa part, dit prendre note et promet d'apporter des solutions, non sans évoquer l'intérêt que le chef de l'État porte à la formation professionnelle. « Nous avons constaté des choses, il y a des efforts à faire, nous les ferons. Nous vous accompagnerons comme nous l’avons toujours fait. Concernant l'insertion des sortant des Isep, nous ferons aussi de notre mieux", rassure le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche.