Hécatombe sur les routes : 14 morts par accidents en 7 jours au Sénégal

D’après Libération, 14 personnes sont mortes dans des accidents entre le 1er et 8 juin, soit en une semaine.



Le 1er juin dernier, un Jakartaman a été tué par un camion à Gandiaye.



Sur ce même axe, vers Gamboul Thiongou, un bus s’est renversé faisant 1 mort et 15 blessés.



À la même heure, un conducteur de moto Jakarta a été mortellement fauché par une calèche à Fandène (Thiès).



Le lendemain, un garçon de 8 ans perd la vie à Mbadianène (Malem Hodar).



Le 3 juin, un véhicule «7 places» s’est renversé sur la route du Blouf. Bilan ; 1 mort et 6 blessés.



Le 5 juin, quatre membres d’une même famille sont morts dans une collision entre un «7 places» et un véhicule particulier.



Le 7 juin, sur l’axe Kébémer-Lompoul, deux personnes sont passés de vie à trépas.



Le 8 juin, deux passagers sont tués après une collision entre un camion et une voiture de type «7 places».