Héritage de feu Lobath Fall : du nouveau dans le dossier

D’après L’Observateur, le Préfet de Dakar a envoyé une sommation aux héritiers du célèbre transporteur Lobath Fall. Dans une correspondance ayant pour objet « Sommation de libération », indique la source, il est constaté l’état de délabrement avancé du bâtiment.



« Compte tenu du danger permanent que constitue ce bâtiment, je vous somme de libérer immédiatement les lieux qui ne présentent plus les conditions requises », ordonne Chérif Mouhamadou Blondin Ndiaye.



Selon le quotidien d’information, Oumar Lobath Fall, fils du défunt transporteur, a été informé par courrier, « de la démolition du bâtiment établi sur le Tf 1415/Dk sis sur l’Autoroute Malick Sy - Patte d’Oie, à côté de la caserne des sapeurs pompiers ».



Sauf que, renseigne L’Obs, la famille brandit l’arrêt de la Cour suprême annulant la vente de l’immeuble par la Société nationale de recouvrement (SNR) et refuse de quitter les lieux.



Le représentant des héritiers soutient mordicus dans une missive adressé au Gouverneur de Dakar, Al Hassane Sall, que « cette opération est orchestrée par un acquéreur frauduleux et de mauvaise foi, avec la complicité de certaines autorités, sous prétexte que l’immeuble menace ruine et nonobstant un arrêté de la Cour suprême annulant la procédure de cession entre la (SNR) et l’acquéreur ».



Par ailleurs, enchaîne celui-ci, « l’ancien Président Macky Sall, informé des détails de cette affaire, avait donné des instructions fermes pour la restitution de l’immeuble aux héritiers de Lobath Fall.



Le Président Bassirou Diomaye Faye a été également saisi pour la résolution du litige foncier.