Heurté par un «car-rapide», un scootériste écrasé par un camion

Un individu à bord d'un scooter a été violemment percuté par «un car-rapide» puis écrasé par un camion qui lui a roulé dessus. Le scootériste est mort sur le coup.



D'après les informations du glanées par le quotidien Les Échos, l’accident a eu lieu à Colobane dans le sens du pont de Yarakh en allant vers le centre-ville.



Le conducteur de la moto avait devancé le car qui l’a rattrapé dans sa course folle. Le "car-rapide" heurte avec violence par derrière la moto qui se projette dans l’air, atterrit sur l’asphalte et se retrouve dans la voie du camion.



Le gros porteur peine à éviter le scootériste, lui passe dessus et l’écrabouille avec sa moto. Les chauffeurs du «car rapide» et du camion ont été arrêtés.