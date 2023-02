Heurts à Bignona : Un renfort de gendarmes débarque de Ziguinchor, alors la situation reste tendue

Heurts à Bignona : Un renfort de gendarmes débarque de Ziguinchor, alors que la situation reste tendue

Les courses-poursuites continuent entre jeunes manifestants et gendarmes, à Bignona. Certains quartiers de la ville sont toujours occupés par les jeunes qui ont brûlé des pneus et autres objets. Les gendarmes font usage de grenades lacrymogènes et poursuivent ces jeunes jusqu'aux abords de la nationale.





D'ailleurs, un renfort de gendarmes à bord de sept pick-up et deux blindés est arrivé de Ziguinchor pour épauler ceux positionnés à Bignona.