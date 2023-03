[Document] Heurts à Dakar 3 bus de DDD calcinés et 4 autres caillassés

Dakar Dem Dikk a fait les frais des violents heurts survenus ce jeudi à Dakar. Selon un communiqué de presse de cette société de transport public, trois de ses bus ont été calcinés et quatre autres ont été caillassés par des manifestants. Seneweb vous livre l'intégralité du communiqué de DDD.