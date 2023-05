Heurts à Goudomp : La villa du DG de la SAPCO Souleymane Ndiaye vandalisée

Le leader de la S2D et Directeur Général de la Sapco, Souleymane Ndiaye, a été la cible de manifestants qui ont vandalisé sa villa à Goudomp où un gendarme a également perdu la vie aujourd'hui, dans ce contexte de tension politique que connaît le pays notamment la région Sud. Voici la réaction de Souleymane Ndiaye qui condamne ces actes de vandalisme.





Depuis Dakar, il me parvient que ma villa à Goudomp a été l'objet d'actes de vandalisme aujourd'hui par un groupuscule de personnes qui ne font nullement honneur à Goudomp ni au Sénégal.





« Je rappelle qu'en m'engageant dans la politique, en tant que jeune cadre de l'administration et leader d'opinion, c'est pour servir mon pays, défendre des idées républicaines et porter un projet de société que nous avons mis sur pied avec des Sénégalais de tout bord, sans aucune forme de discrimination.





Il est indéniable que la pluralité des opinions est le socle même de la démocratie, partout où l'on se trouve. C'est bien cela également l'identité de notre pays où nous distinguons plusieurs courants idéologiques, plusieurs formes de pensées de développement, une floraison d'organisations de la société civile, et cela, depuis le Président Senghor, en passant par les Présidents Abdoulaye WADE, Abdou DIOUF et son Excellence le Président de la République Macky SALL, président démocratiquement élu et qui gouverne avec des collaborateurs qui partagent sa Vision du Sénégal Émergent qui a été proposée aux Sénégalais et validé par les urnes.





Par conséquent, il est impensable, pour nous qui sommes nés après les indépendances, de subir cette forme de dictature de la pensée unique qui voudrait nous sevrer de notre liberté d'opinion mesurée et assumée, puisque c'est cette même démocratie qui nous y autorise et nous confère la même liberté.





Je regrette qu'un groupe de personnes se serve de leurs idéaux qui se distinguent de plus en plus par la radicalité et l'extrémisme, à l'ère de la coopération entre nations et de la mise en place des bases de l'Emergence économique au Sénégal.





J'espère et crois que nos autorités qui ont la lourde mais noble charge d'assurer la protection des personnes et des biens, prendront les mesures nécessaires pour situer les responsabilités et appliquer rigoureusement la loi. Car, nul ne doit penser être au-dessus de ces lois qui sont le fruit d'un consensus social.





Bien qu'il s'agisse de dégâts matériels et qu'on peut, quoique difficile, reparer, malgré les efforts que cela necessitera, je prends toute l'opinion à témoin.





Je suis et je demeure un homme de paix pour quiconque me connaît.





Cependant, il faut bien le signaler, il faut des limites à tout. De la même manière que certains hommes politiques ont leurs militants et sympathisants, nous aussi nous avons de nombreux militants et sympathisants qui ont compris le sens de notre engagement et le partagent avec nous, sans réserve.





Nous ne pourrons pas à tout moment contenir leur colère, puisqu'ils tiennent eux aussi à leur leader. Nous ne pourrons donner aucune garantie sur la réaction de nos militants et de nos sympatisants si cette tentative d'intimidation ne s'arrête immédiatement. Par conséquent, que ces provocations, qui sortent complètement de tout cadre d'un véritable débat d'idées, s'arrêtent pour le bien de tous. »





Monsieur Souleymane NDIAYE

Secrétaire Général de la S2D / Yonou Naatangué

Parti membre de la Coalition BBY