Heurts à Sandaga: Une quinzaine de commerçants arrêtés par la police

Chaude matinée au marché Sandaga où des affrontements ont opposé policiers et commerçants, hier mardi !



Ces derniers victimes d'une opération de déguerpissement sont sortis dans les artères dudit marché pour fustiger cette décision prise par l'autorité administrative compétente.



Selon une source de Seneweb, une quinzaine de manifestants ont été arrêtés par les policiers. Ils ont été placés en garde à vue dans les locaux de la police. Ces derniers pourraient être poursuivis pour touble à l'ordre public et participation à une manifestation non autorisée.