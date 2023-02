Heurts et pillages à Mbacké/Touba: Serigne Assane Mbacké et cie déférés ce lundi

Les manifestants, arrêtés vendredi dernier entre Touba et Mbacké, ne sont pas encore sortis de l'auberge. Selon une source autorisée de Seneweb, Serigne Assane Mbacké et cie seront présentés au procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Diourbel, demain lundi 13 février 2023.





En effet, les éléments du commissariat urbain de Mbacké, appuyés d'un renfort du Gmi, avaient interpellé 29 personnes dont Serigne Assane Mbacké pour participation à une manifestation non autorisée.





Et les policiers du commissariat spécial de Touba et ses secondaires avaient mis aux arrêts 28 individus pour participation à une manifestation non autorisée, trouble à l'ordre public, et actes de vandalisme, selon des informations de Seneweb.