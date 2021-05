Hivernage 2021: Une pluviométrie « normale » au Sud-Est du pays et « déficitaire » sur le reste du territoire

Les populations exposées aux inondations peuvent pousser un ouf de soulagement. Sauf caprice inattendue de dame nature, la pluviométrie ne sera pas exceptionnelle cet hivernage 2021. C’est du moins ce qui ressort de l’atelier (il s’est tenu mercredi 5 mai) de présentation des résultats de la prévision saisonnière des précipitations et des écoulements des cours d’eau au Sénégal pour 2021.



Les prévisions présentées lors de cet atelier organisé par le cadre National des Services Climatologiques (CNSC) piloté par l’Anacim, font état d’un démarrage « normal sur le Sud et l’Est du pays » et « normal à tardif sur le reste du territoire, avec de probable risques de faux démarrage, au Nord et au Centre du pays ».



S’agissant de la pluviométrie pour la période Mai-juin-juillet, d’après les prévisions, elle sera « normale sur la partie Sud et Est du pays » et « normale à déficitaire sur le reste du territoire ». Par contre, elle sera « normale à déficitaire sur la majeure partie du pays », pour la période juin-juillet-Août.