Hivernage 2022 : Dégâts causés par les fortes pluies - Kirène Mobile au secours des Populations

Les fortes pluies enregistrées cette année au Sénégal, plus particulièrement à Dakar et sa banlieue ont causé de nombreux dégâts qui ont fortement impacté le quotidien des populations sénégalaises. Inondations des habitations, obstruction des voies de circulation, effondrements de bâtiments, lieux de cultes occupés par les eaux, plusieurs familles se sont vues dans l’obligation d’abandonner leur domicile.





C’est dans ce cadre que Kirène avec Orange, fidèle à ses engagements de solidarité, a mobilisé durant le mois pluvieux des équipes et un dispositif assez important afin de dégager et évacuer les eaux des zones et habitations, des voies, des écoles et des mosquées emprisonnées par les eaux des pluies.





Les interventions ont déjà concerné les communes de DALIFORT, YEUMBEUL, KEUR MASSAR, THIAROYE, SICAP MBAO, DIAMAGUEUNE, ALMADIES, MEDINA.





Avec comme valeur principale la solidarité, mis en exergue à travers son slogan Nio Far, Kirène avec Orange commercialise des offres de téléphonie mobile de haute qualité à des couts accessibles.

Parallèlement, elle œuvre à travers ses actions sociales pour le bien-être des populations et ambitionne de poursuivre son élan d’aide aux victimes des inondations dans les prochaines zones : Thiaroye, Tivaoune Peuhl et Boune,

Une action saluée et appréciée dépopulations sinistrées.