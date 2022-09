Hivernage : il va pleuvoir jusqu’à mi-octobre

L’hivernage n’est pas terminé. Le calvaire de ceux qui vivent dans des zones inondables risque de se prolonger. Le Plan ORSEC devrait être maintenu pour plusieurs semaines encore.



C’est ce qui ressort des prévisions du chef du service Climatologie de l’ANACIM, Diabel Ndiaye. «Même si nous constatons un arrêt pour quelques jours, nous allons retrouver des pluies dans la partie Est et Sud à partir de demain (hier, jeudi) et cela pourrait se généraliser pendant le weekend et en début de semaine», prévient l’expert, interrogé mercredi par Source A.



Au niveau de l’ANACIM, les prévisions annoncent une fin, «précoce à tardive», de l’hivernage. Ce qui expose le Sénégal à des pluies jusqu’au-delà de septembre. Diabel Ndiaye explique : «En clair, dans la partie Centre et Sud du pays, on peut s’attendre à des pluies jusqu’en octobre. Et vu la position du Front intertropical, on s’attend à des pluies jusqu’à fin septembre sur la moitié Nord et vers mi-octobre sur les autres parties, le Centre et le Sud du pays.»