Hivernage : Thiès et Diourbel ont enregistré leurs premières pluies cette nuit

Pluies à Thiès et Diourbel

Cette année, l'hivernage a débuté un peu plus tôt que l'année dernière où les premières pluies étaient tombées à la mi-juillet. En effet, les premières pluies ont été enregistrées la nuit dernière à partir de 2 heures et 29 minutes dans la capitale du Baol. Et également dans la région de Thiès.







Une averse qui a duré jusque vers 4 heures du matin a arrosé une bonne partie du centre-ville de Diourbel. De quoi ravir les populations locales qui vivaient l'enfer avec une très forte canicule avec une température avoisinant les 46 degrés ces dernières semaines dans cette région Ceci, sans parler les innombrables coupures intempestives d'électricité.